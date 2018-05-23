"Авангард" назовет главного тренера в ближайшее время

Имя нового главного тренера "Авангарда" будет объявлено в ближайшее время. Команду по ходу сезона принял Герман Титов, с которым омичи вылетели в первом раунде Кубка Гагарина. По окончании сезона с ним не был продлен контракт.

Думаю, что на этой неделе или в начале следующей мы об этом объявим, - сказал президент клуба Максим Сушинский. - Критерии выбора есть - это должен быть лидер, в которого поверит команда, у которого будет свой подход и видение хоккея, умеющий выигрывать. Не спорю, это тормозит селекцию, но не хочется взять кого попало.