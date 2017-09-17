Артем Зуб: "Труднее всего было играть с "Магниткой"

Защитник СКА Артем Зуб рассказал о том, что тренеры поздравили Николая Прохоркина и Егора Яковлева с днями рождения. По его словам, армейцы будут выходить на каждую игру с чистого листа и стараться выиграть.

- На пресс-конференции Олег Знарок выглядел так, будто СКА проиграл матч. А какое настроение сейчас в раздевалке?

- Вроде неплохое настроение. Выиграли. Будем стараться, собираться, выходить на каждой матч с чистого листа.

- С кем из соперников по серии было тяжелее всего?

- С "Магниткой" получился непростой матч.

- Сегодня дни рождения у Прохоркина и Яковлева. Как поздравили именинников?

- Собрались, похлопали. Тренеры сказали пару слов. И продолжили тренироваться. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

