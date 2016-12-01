Артем Зуб: "Переход в СКА? Пока ничего не могу сказать на этот счет"

Защитник "Амура" Артем Зуб прокомментировал информацию о возможном переходе в СКА. Ранее ряд СМИ сообщил, что 21-летний игрок обороны перебрался в клуб из Санкт-Петербурга. Кроме того, стоит отметить, что на сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА Зуб не попал в заявку.

– Я пока ничего не могу сказать на этот счет, – признался Зуб.

В текущем сезоне на счету Зуба 9 (2+7) очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-2" и 20 минутах игрового времени в среднем. Напомним, Зуб выступал за сборную России на недавнем Кубке "Карьяла". (Игорь ЕРОНКО)