11:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

Артем Зуб: "Переход в СКА? Пока ничего не могу сказать на этот счет"

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Защитник "Амура" Артем Зуб прокомментировал информацию о возможном переходе в СКА. Ранее ряд СМИ сообщил, что 21-летний игрок обороны перебрался в клуб из Санкт-Петербурга. Кроме того, стоит отметить, что на сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА Зуб не попал в заявку.

– Я пока ничего не могу сказать на этот счет, – признался Зуб.

В текущем сезоне на счету Зуба 9 (2+7) очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-2" и 20 минутах игрового времени в среднем. Напомним, Зуб выступал за сборную России на недавнем Кубке "Карьяла". (Игорь ЕРОНКО)

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