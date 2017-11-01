Артем Манукян: "В "Авангарде" нет никакого упадка сил, все друг друга поддерживаем"

Нападающий "Авангарда" Артем Манукян в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" отметил, что победить можно будет за счет командных действий. Он также добавил, что никакого упадка сил у игроков нет.

– За счет чего можно будет взять реванш у "Витязя"?

– Прежде всего – командные действия, нужно выходить и выигрывать. Особенно дома, – приводит официальный сайт "Авангарда" слова Манукяна. – Нужно отдать должок.

– Пусть не всегда в основное время, но команда набирает очки уже четыре матча подряд, как атмосфера в команде?

– У нас нет никакого упадка сил, все друг друга подбадриваем и поддерживаем. Победы, поражения – это спорт, и все всё понимают. Мы стараемся выходить с настроем каждый раз, забывать счет прошлой игры и начинать с чистого листа – с установкой на победу.

Матч "Авангард" – "Витязь" пройдет сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.