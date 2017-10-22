Артем Федоров: "А "Салават" вообще играет в большинстве?"

Нападающий "Салавата Юлаева" Артем Федоров дал загадочный комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Трактора" (3:4 Б). Говоря о результате, он произнес: "Есть один фактор, который нельзя комментировать". Скорее всего, он так осторожно покритиковал арбитров матча.

– Наша игра была. Обидно, что проиграли, но мне кажется, что есть один фактор, который нельзя комментировать, – цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Федорова.

– В третьем периоде вы травму получили. Что там произошло?

– Мне ударили в голову. Но там, видимо, все по правилам было.

– Почему опять не забили в большинстве?

– А мы вообще играем в большинстве?

– Есть понимание того, почему "Салавату" не хватает стабильности в этом сезоне?

– Все нормально. Во многом, потому что новая команда, новая система. Я думаю, что мы двигаемся вперед. Если мы уберем ошибки в третьем периоде, то дела лучше пойдут.

– Чем отличается ваша роль в звене с Лисиным и Юньковым?

– Все так же – выходи и играй. Мы стараемся получше действовать в обороне.