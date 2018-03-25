Анвар Гатиятулин: "Якуценя? Кто сильнейший, тот и играет"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы над "Салаватом Юлаевым" (7:1) в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции заметил, что его команда забросили шесть шайб во втором периоде, благодаря хорошей реализации. Счет в серии стал 3-3. Решающая игра пройдет 27 марта в Уфе.

– Очень важно восстановиться как можно быстрее, забыть эту игру и готовиться к следующей, – приводит пресс-служба "Салавата" слова Гатиятулина.

– Шесть шайб за период. Как это получилось?

– Сыграли, удалось реализовать моменты, сделать то, о чем договаривались: идти на ворота, биться за каждый отскок, создавать моменты. Все это присутствовало.

– Как принималось решению по вратарю?

– Непростые игры плей-офф. Нагрузка на вратарей большая. Дали отдохнуть Васе и Паша восстановился. Посоветовались, приняли решение.

– Что с Якуценей?

– Кто сильнейшие, те и играли.