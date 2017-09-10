Антон Волченков: "Неприятно идти на последнем месте, но в "Адмирале" нет паники"

Защитник "Адмирала" Антон Волченков выразил уверенность в том, что дальневосточникам нужно забыть неудачные матчи гостевой серии, чтобы с позитивом готовиться к играм на домашней арене. В семи выездных встречах "моярки", замыкающие турнирную таблицу Восточной конференции, набрали три очка.

– Был тяжелый график, месяц практически играли на выезде. Но не стоит пенять на это, нам надо улучшать собственную игру, – приводит "Р-Спорт" слова Волченкова. – Нам нужно победить, и придет уверенность, которой не хватает.

Главное – играть друг за друга. Конечно, неприятно идти на последнем месте, но паники в команде нет. Сезон только начался. Нам нужно забыть весь негатив, всю ерунду, которая была, чтобы готовиться к домашней серии с позитивом.

У меня была микротравма в четвертой игре, поэтому три пришлось пропустить. Сейчас уже все нормально, готовлюсь играть со "Слованом".