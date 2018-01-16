Антон Ландер: "Никогда бы не подумал, что попаду на Олимпиаду, но моя мечта сбылась"

Нападающий "Ак Барса" Антон Ландер отметил, что счастлив получить вызов в сборную Швеции на свои первые Олимпийские игры. Также он добавил, что это не скажется на игре за клуб.

– Я очень счастлив, – цитирует "РИА Новости" Ландера. – Это моя первая Олимпиада в карьере. Никогда не думал, что попаду на такой турнир, но в этом году у ребят, выступающих в Европе, появился шанс. Моя мечта сбылась. Я смотрел Олимпийские игры сколько себя помню, и вот, наконец, я сам буду частью этого.

Сейчас все мои мысли об "Ак Барсе" и оставшихся до Олимпиады матчах. Мы хотим выиграть Восточную конференцию, и впереди нас ждут сложные игры. Но новость из сборной Швеции добавит мне энергии перед этими матчами.

В этом сезоне Ландер провел за "Ак Барс" 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 31 (8+23) очко.