Антон Королев: "Югра" постарается продолжить победную серию"

Нападающий "Югры" Антон Королев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салават Юлаев" (2:1 Б) отметил, что уфимцы – интересная и играющая команда. Форвард также добавил, что "мамонты" постараются продолжить победную серию

– Сегодня очень хотели закрепить успех предыдущей победы. "Салават Юлаев" – интересная, играющая команда, – цитирует клубная пресс-служба Королева. – Сами играют и дают играть другим. С ними всегда интересные матчи, что сегодня все и увидели. С приходом нового тренерского штаба поменялась полностью система и результат в том числе. Как и раньше, выходим только с настроем выигрывать. Только раньше чего-то не хватало, а с приходом новых тренеров все встрепенулись. Каждый хочет многое доказать и показать – может, это сейчас дает результат.



– Как у вас не получилось забить буллит? Ведь буллиты – ваш конек.



– Можно сказать, перемудрил. Хорошо, что все закончилось победой. В следующий раз точно получится (улыбается).



– Какой настрой у команды на Казань? Силы есть?



– Конечно, есть, да и народ есть. Думаю, кто-нибудь "свежий" выстрелит. Будем показывать интересный хоккей и стараться продолжать эту победную серию. А силы? Видите, пиццу доел только что – подкрепился. Можно снова в бой (смеется).