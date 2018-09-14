Антон Бурдасов: "Два матча, которые мы вытащили, показали: "Салават" стал единым целым"

Нападающий "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов в интервью пресс-службе КХЛ проанализировал выездные матчи команды, которые клубу удалось переломить. По мнению хоккеиста, хорошая физическая готовность и сплочённость коллектива помогли им отыграться.

– Между тем, первые два матча на выезде сложились весьма непросто. И с "Динамо", и с "Северсталью" приходилось отыгрываться. Почему команде не удавался дебют?

– В принципе, мы хорошо играли, просто не получалось забить, особенно в Москве. Но мы старались просто дальше играть в свой хоккей и верили, что забьем гол, который придаст уверенности и сил. Два матча, которые мы вытащили, показали: мы стали единым целым.

– Самый большой резонанс вызвала игра против СКА. Помогло ли то, что в вашу победу мало кто верил, учитывая травмы Юхи Метсолы, Григория Панина и Захара Арзамасцева?

– Я думаю, что да. Мы играли и за себя, и за тех парней, которые выбыли. Также перед матчем нам показали мнение одного хоккейного эксперта, который всегда в нас очень "верит". Надо сказать, что своими словами он нас здорово мотивирует и помогает нам, поэтому желаю ему продолжать в том же духе.

– И все же откуда у команды взялись силы, чтобы переломить такой непростой матч на поле соперника при переполненных трибунах?

– Рецепт простой: хорошая физическая готовность плюс сплочённость коллектива.

– Так получилось, что вы стали главным героем игры, забросив две шайбы. Как думаете, какой гол надломил соперника?

– Да какой я герой! Посмотрите моменты. В первой шайбе Петр Хохряков​ хорошо перекрывал голкипера – тот вообще ничего не видел, а во втором голе он меня увидел и отдал отличную передачу из-за ворот. В обеих шайбах на 90% заслуга всех моих партнёров, и оба раза мне надо было просто прицельно бросить.