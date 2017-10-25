Андрей Светлаков: "ЦСКА нужно завершать домашнюю серию победой"

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" отметил, что команда будет играть на победу. Он также добавил, что постарается забить, но прежде всего будет работать на командный результат.

– Мы перед каждой игрой готовимся. Разбираем соперника, тренируемся и отрабатываем определенные моменты, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Светлакова.

– Сегодняшняя встреча станет вторым матчем против минчан в текущем сезоне. В первом поединке вы стали автором победной шайбы. Будете стараться повторить успех?

– Во-первых, постараемся сыграть на победу. Предыдущие две игры не удалось выиграть, и надо домашнюю серию завершать победой. Конечно, постараюсь забить, но прежде всего буду играть на командный результат.

Матч ЦСКА – "Динамо" Мн состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени.