Андрей Скабелка: "После хита на Боченски "Барыс" стал другой командой"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал победу над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2). Победную шайбу забросил защитник Даррен Дитц.

– Тяжеловато вкатывались, – заявил Скабелка. – До пропущенного гола в большинстве не было моментов у "Спартака". Граховина оставлял нас в игре. Пропустили и в большинстве, и в меньшинстве. Встрепенулась команда после хита на Боченски. Это была уже другая команда. Забитый гол дал импульс. Победа в основное время – мы довольны. Когда возвращаются травмированные, приходится менять сочетания. Сегодня в обеих спецбригадах играли 4 нападающих. (Евгений Белоусов)

"Спартак" занимает 5-е место в Западной конференции, имея в активе 50 очков. "Барыс" с 61 баллом располагается на 4-й строчке на Востоке.

Все о КХЛ - здесь