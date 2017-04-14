Андрей Скабелка: "КХЛ стала более предсказуемой"

Новый главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка не согласен с мнение, что в последние годы матчи КХЛ стали менее интересными. При этом специалист отметил, что в лиге достаточное количество игр, в которых можно угадать явного фаворита.

- Назначена ли дата, когда начнется предсезонка? - вопрос Скабелке.

- Конечно, ведь регламент есть, с 3 июля приступаем к сборам после медицинского обследования. Первый сбор пройдет в Омске. Будем работать вместе с молодежной командой. У Омска сильная школа и есть желание, чтобы играли как можно больше местных ребят в команде.

- Расскажите подробности о своих помощниках?

- С вратарями будет работать Николай Мишин. Владимир Копать, вам хорошо известный, так же будет работать в штабе. Останется Дмитрий Рябыкин. И одно место пока свободно, идет процесс.

- Не кажется ли вам, что в последние годы КХЛ стала менее интересной лигой, чем в первых своих сезонах?

- Не сказал бы, что менее интересной. Но да, более предсказуемой. Стало достаточно матчей, где заранее понятно, кто сильнее. (Анна ЛЕВЧЕНКО)