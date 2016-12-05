Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после поражения от новокузнецкого "Металлурга" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что из игры в игру его подопечные совершают одинаковые ошибки. На данный момент новосибирская команда находится вне зоны плей-офф, занимая девятое место.

– Индивидуальные ошибки не позволяют двигаться вперед, становиться сильней, – цитирует сайт "Кузни" Скабелку. – Из игры в игру у нас, в принципе, происходит одно и то же. Можно много говорить, что у нас были моменты, но не забили – просто мы должны играть намного лучше у своих ворот. Ошибки, которые допустили, не позволили нам выиграть матч. Поздравляю "Кузню" с победой, сыграли здорово и двигались хорошо. "Металлург" тактически сыграл неплохо и дождался своих моментов.