Андрей Скабелка: "Болельщики заждались таких побед, как над "Ак Барсом"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка считает, что его команда смогла обыграть "Ак Барс" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ благодаря хладнокровию и везению. Наставник омичей отметил, что команде еще предстоит работать над улучшением игры в большинстве.

– Хороший матч со стороны обоих команд. Неприятный момент был, конечно, когда получили два удаления. Могли снова сломать игру, как получилось с Сочи. Тем не менее, я благодарен ребятам, что мы смогли собраться и третий период провести на хорошем уровне. Думаю, и болельщики заждались таких побед. Команду с победой. Проявили характер, это здорово. И шайбы ловили на себя, и в атаке была агрессия, и кураж был. Болельщикам спасибо за поддержку – атмосфера была отличная.

– В чем причина того, что после заброшенных шайб, "Авангард" допускает ненужные удаления?

– Здесь можно сказать, что это избыток или даже переизбыток борьбы, жажды победы. С этим только могу связать. Не больше.

– В предыдущих играх команда претерпела два нехороших поражения. Как удалось после них настроить команду?

– Матч с "Югрой" мы провалили, а что касается Сочи, это был другой матч. Сегодня удаления не смогли повлиять на исход матча, а в той игре – повлияли. Мы играли сегодня с лидером востока. И, естественно, очень хотели выиграть. Хорошо, что нам это удалось.

– Игра в большинстве. Довольны? С одной стороны – забили. Но играли пять на три и не добились успеха?

– Это не очень приятный момент, да. На мой взгляд, получилось так потому, что проведя первый период хорошо, получили два этих удаления. И "Ак Барс" сумел забить и тут же забили второй. И наступил момент не то, что растерянности. Неуверенности, скорее. Но с другой стороны мы сумели оказать давление на соперника, им пришлось обороняться. Как и у нас, у них одни и те же выходят в меньшинстве. Такие моменты нужно решать. И мы над этим работаем.

– В не раз отмечали, что "Авангарду" не хватает хладнокровия в завершающих действиях. Сегодня это получалось?

– Я просто рад за ребят. Все умеют играть, все умеют забивать. Сегодня проявили хладнокровие, где-то и повезло. (Анна ЛЕВЧЕНКО)