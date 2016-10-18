Андрей Разин: "В этом сезоне мне дали только кнут. Без пряника"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ярославского "Локомотива" (3:6) извинился перед болельщиками. Он отметил, что его подопечным не хватает мотивации.

– Хочу извиниться перед болельщиками за счет, – сказал Разин. – Я за зрелищный хоккей, но глупые ошибки в обороне сводят все усилия на нет. Разбирали все, отправляли игроков на дополнительные занятия – не помогает.

– Команда играет волнами. Почему?

– А мы с начала сезона так играем. По игре во втором периоде мы даже лучше ЦСКА одно время шли. А в третьем периоде волны накатываются на нас....

– Что еще можно сделать, чтобы выправить ситуацию?

– У меня скоро день рождения. В прошлом году мне подарили кнут и пряник. В этом году – только кнут. Это не упрек в адрес руководства, но этого мало. Игроки устают. Вот посидел Кивисте на скамейке, Голышев съездил в Тагил – совсем другой хоккеист. Но и пряник нужен. Что мне Тичара в Тагил отправить? Ему пофиг, он на Олимпиаду едет, герой Словении. Он в прошлом матче 13 потерь совершил, а весь состав ЦСКА бывает 8 потерь совершает.

– Что такое пряник?

– Приезжаем в Магнитогорск. Соперник одержал 9 подряд побед дома до матча с нами, занимающими 10-12-е места, и хоккеистам говорят перед игрой в раздевалке – сегодня двойные! (Алексей МАКСИМОВ)