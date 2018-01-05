Андрей Разин: "Обидно, конечно, так проигрывать"

Главный тренер "Адмирала" Андрей Разин после поражения от "Сибири" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что этот результат станет необходимым опытом для молодых хоккеистов команды.

– Полностью согласен, что мы хорошо начали игру, первый период переиграли соперника, второй и третий были равными, – цитирует сайт "Адмирала" Разина. – Концовка… Обидно, конечно, так проигрывать, но те молодые ребята, которые были на льду, получили необходимый опыт. Опыт для молодого вратаря. Так что двигаемся дальше. Самое главное сейчас забыть это поражение и готовиться к следующей игре.