Андрей Разин: "Днем 27 декабря у "Адмирала" было две с половиной пятерки, вечером – пять"

Бывший главный тренер "Адмирала" Андрей Разин не согласен с тем, что большинство новичков не соответствует уровню команды. По словам специалиста, некоторые из игроков могут составить костяк дальневосточников на следующий сезон.

– Как вы оцениваете кадровую политику "Адмирала" в последние месяцы?

– Ткачев, Налимов и Саюстов покинули клуб до моего прихода. Весь день 27 декабря был очень сложным. Днем на бумаге у меня было всего две с половиной пятерки. Мы до конца не знали, кто уйдет. В семь вечера заканчивался дедлайн. Если от нас уходили люди, то появлялись места. Мы подписывали людей про запас (улыбается). К концу дня мы собрали боеспособную команду из пяти звеньев. Даже есть конкуренция. Решили расстаться с Блумом, потом еще ушел Саболич – это супермастера по меркам КХЛ из тех, кто оставался во Владивостоке. Мы уговаривали их остаться, но держать ребят в наручниках я не хотел.

– Большинство новичков были уровня ВХЛ, и состав "Адмирала" напомнил "Кузню" и "Медвешчак" прошлых сезонов, хотя и с таким составом вы побеждали.

– Не согласен насчет сравнения с "Кузней". Я приглашал четырех хорошо знакомых хоккеистов. Один в пяти матчах забил два гола и две передачи, второй забросил две шайбы в четырех играх, третий защитник принес команде победу (речь, судя по всему, о Денисе Вихареве, Андрее Алексееве и Иване Глазкове – Прим. "СЭ"). Считаю, с выбором этих ребят мы угадали. На следующий год они вполне могут составить костяк команды. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полная версия интервью Андрея Разина – здесь