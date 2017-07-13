Андрей Потайчук: "Тренерское желание – выигрывать со "Спартаком" и попасть в плей-офф"

Тренер "Спартака" Андрей Потайчук в интервью официальному сайту клуба рассказал, какой команда вышла из отпуска, и отметил, что у него хорошее впечатление от игроков. Специалист заявил, что перед красно-белыми ставится задача выйти в плей-офф КХЛ.

– Какой вы увидели команду после отпуска?

– Многие ребята мне знакомы, – сказал Потайчук. – Впечатление от команды хорошее, игроки, на мой взгляд, были подготовлены к сбору, многие работали в отпуске индивидуально. Сейчас мы ждем результатов всех тестов: те, которые были у нас в зале, и тест Купера. Тогда сядем и посмотрим, насколько действительно готова команда. Мы уже обсуждали это с Хасаном, нашим тренером по физподготовке: общее впечатление о ребятах – хорошее.

– Есть ли визуально те, кто запустил себя в отпуске?

– Такие всегда есть, но давайте не будем говорить об этом – надеюсь, ребята подтянутся за время сборов, чем быстрее – тем лучше.

– Можете сказать болельщикам, чего ждать от команды в предстоящем сезоне? Все-таки команда два года подряд не выходит в плей-офф, и настроение у спартаковского народа, мягко говоря, не очень хорошее.

– Не только у народа. Сами ребята все прекрасно понимают, что это не совсем тот результат, которого от них ожидали как болельщики, так и руководство. Задача перед командой поставлена. Мы провели общее собрание, на котором сразу обозначили, что нам нужно усердно работать. Сезон, все мы понимаем, олимпийский – времени на подготовку немного, игры идут практически через день, и их много. Наше тренерское желание – выигрывать с этой командой и попасть в плей-офф.

– Все-таки объективно супермастеров в "Спартаке" нет. Чем команда может "зацепить"?

– Сплоченность, дружный коллектив, затем – работа каждого игрока на результат. В команде есть ребята, которые умеют забивать, умеют творить игру – это то, что вижу я.