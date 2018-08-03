Андрей Педан: "Локомотив" играл быстрее, много прессинговал"

Защитник "Ак Барса" Андрей Педан в интервью "Бизнес Online" рассказал о причинах поражения "Локомотиву" (2:4) на предсезонном турнире в Сочи.
– Говорят, что в Сочи очень душно. Особенно в вашей раздевалке.
– Душно и жарко – да. Особенно на катке. Но обе команды в одних условиях, поэтому никто не жалуется.
– Что было самым тяжелым сегодня?
– "Локомотив" играл быстрее, много прессинговал. Это была чуть другая игра, чем с "Нефтяником".
– Две основные причины поражения?
– Должны были использовать свои моменты и побыстрее принимать решения с шайбой. Это основное.
– Вас наигрывают в большинстве. Привыкаете?
– Я и в прошлом сезоне в большинстве играл. Для меня все привычно, сейчас нужно наиграться с партнёрами. Чтобы привыкнуть к ним.
– Две шайбы пропустили с пятачка. В чем причина?
– Не знаю. Это не ко мне вопрос.
– Тренеры обратили на это внимание?
– Все обратили. Будем работать.