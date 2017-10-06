Уличная атлетика при поддержке Datsun
23:53 6 октября | Хоккей — КХЛ

Андрей Назаров: "Такие игры, как с "Югрой", случаются, их надо пережить"


Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (4:5 ОТ) поздравил наставника "мамонтов" Анатолия Емелина с победой. Назаров отметил, что его команда рада одному очку.

– Коллегу поздравляю с победой, – цитирует клубная пресс-служба Назарова. – Три раза вели в счете, но не смогли удержать. Такие игры случаются, надо их пережить. А так движение было хорошее, старались. Рады одному очку.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-nazarov:-takie-igri-sluchayutsya,-ih-nado-perezhit-53107/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий