Андрей Назаров: "Было интересно играть против "Спартака" - на трибунах все кричат, радуются"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы над "Спартаком" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил прекрасную атмосферу на трибунах. Он также добавил, что его команда хорошо подготовилась ко встрече и проанализировала прошлую игру соперника.

– В первую очередь хочется поблагодарить болельщиков – они здорово болели за нас. Сегодня было интересно играть: на трибунах все кричат, радуются, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Назарова. – Мы готовились к этому матчу – знали, что играем с хорошо организованным коллективом.

Проанализировали предыдущую игру "Спартака", посмотрели кое-какие нюансы. Что-то сегодня удавалось, что-то – нет.