Андрей Мартемьянов: "В нашем положении сейчас и одно очко – победа"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (0:1 ОТ) отметил, что команда играла самоотверженно. Однако, по его словам, подопечные допустили ошибки и не смогли реализовать свои моменты.

– Тяжелый выдался матч. Знали, что соперник будет много играть в атаке, готовились к этому. Благодарен команде за самоотдачу, во многих моментах играли очень правильно и самоотверженно, – цитирует Мартемьянова пресс-служба "Торпедо". – Было много черновой работы. Надо, конечно, реализовывать те немногочисленные моменты, которые мы создали. В концовке допустили ошибку – при "4 на 3" надо забивать, моменты были. Соперник оказался мастеровитей и удачливее в концовке.

В нашем положении сейчас и одно очко – победа. Благодарен Юхе Метсоле за хороший матч. Думаю, игра всем понравилась, в напряжении она держала. Поблагодарил команду за то, что мы не пропустили в основное время, это важно для нашего вратаря.



У нас тяжелое выездное турне, готовимся к следующему матчу. Будем сражаться до конца как можем.