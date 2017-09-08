Андрей Мартемьянов - после поражения 1:8: "Начали неплохо. Решающей стала третья шайба"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Автомобилиста" (1:8) выразил мнение, что решающей в матче стала третья пропущенная шайба.

- Начали неплохо, собранно провели первый период, - считает Мартемьянов. - Получалась игра и в обороне и в атаке. Решающей стала третья пропущенная шайба. Создавали свои моменты, но... есть вопросы к игрокам. Поздравляю соперника с победой и хорошей игрой.

- Не многовато удалений было? "Автомобилист" вас жестоко и методично наказывал. В Челябинске вам удалось вообще без единого удаления отыграть.

- Всегда перед игрой предупреждаем игроков, чтобы не допускали ненужных удалений, но не до всех доходит. Сказалось и то, что у нас была сложная выездная серия. Мы играли на фоне усталости. Причем больше не физической, а моральной. А так, да - многовато удалялись. (Алексей МАКСИМОВ)