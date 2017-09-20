Андрей Мартемьянов: "Амур" на выезде и дома – разные команды"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (3:5) отметил, что у хабаровчан проблема с реализацией моментов. Специалист также подчеркнул, что "богатыри" организованно сыграли в обороне.

– По статистике играли вроде бы неплохо, владели какой-то инициативой, но нам залетает все, – цитирует клубная пресс-служба Мартемьянова. – Соперник имеет момент – реализовывает, мы имеем момент – не можем реализовать. "Витязь" цепко сыграл в обороне. Волнует то, что "Амур" на выезде и дома – разные команды. Во время выезда была самоотдача, а в Хабаровске мы такого не видим, результат налицо. Играли до конца, но никакой организованной коллективной игры не было, все тащили одеяло на себя, "спасали Россию".