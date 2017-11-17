Андрей Марков: "Ак Барс" робко сыграл против ЦСКА"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков посетовал на большое количество удалений в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:3). При этом он подчеркнул, что казанцы слишком редко бросали по воротам соперника.

– Мы робко сыграли, особенно вначале. 13 бросков – это очень мало, – приводит "Р-Спорт" слова Маркова. – Очень много удалений, в том числе, мое. Где-то нужно играть попроще, когда игра не идет – надо обязательно доводить шайбу до ворот, стоять перед воротами, заковырять эту шайбу "с кровью", как говорится. Нужно поправлять игру и, конечно же, улучшать игру в большинстве.

Любая потеря, будь это даже один игрок, является потерей для команды. Но не нужно в этом искать оправдания в нашем поражении. Мы единая команда и должны сделать выводы, стараясь играть лучше. ЦСКА ведь не сделал ничего сверхъестественного. Они всю игру действовали в одном темпе, в одном ключе.

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