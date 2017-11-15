Андрей Кузьменко: "Когда стану лучшим бомбардиром ЦСКА? Не знаю, жизнь покажет"

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко после победы в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ над "Салаватом Юлаевым" (3:0) отметил, что армейцам было физически тяжело играть из-за того, что много хоккеистов участвовали в матчах за различные сборные. Во время паузы 21-летний форвард, набравший сегодня 3 (2+1) очка, играл за олимпийскую (вторую) сборную России на Кубке Германии.

– Игра была тяжелая, потому что многие ребята приехали из сборных, – приводит "Р-Спорт" слова Кузьменко. – Физически и психологически было тяжело. Тем не менее, взяли себя в руки и выдали хороший матч. Своей игрой доволен, но не полностью. Мог больше забить, мог больше пользы принести команде.

Все равно это школа какая-то, олимпийская сборная. Очень приятно, что вызвали, я набрался много положительных эмоций. Нужно еще больше показывать, чтобы попасть уже в основную команду. Когда стану лучшим бомбардиром ЦСКА? Не знаю, жизнь покажет. Для этого мне еще очень много работать.