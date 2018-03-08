Андрей Кузьменко: "Даже при счете в серии со "Спартаком" 4-0 не могу сказать, что она получилась легкой"

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко после победы (1:0) над "Спартаком" в четвертом матче серии плей-офф поздравил голкипера соперника с полноценным матчем в плей-офф и похвалил его за хорошую игру. Также хоккеист подчеркнул, что некоторым хоккеистам армейцев требует отдых после Олимпийских игр-2018.

– Ожидали, что серия со "Спартаком" получится такой легкой для вашей команды?

– Я бы не сказал, что она получилась легкой. В каждом матче был определенный накал. Матчи были по-своему тяжелые.

– В чем сегодня были сложности?

– Соперник здорово играл, в активный хоккей. Мы свои моменты не реализовывали, здорово играл Трушков. Я поздравляю его с хорошим дебютом. Он моего года рождения. Надеюсь, у него все будет хорошо, и он станет первым номером "Спартака".

– Вы, скорее всего, выйдете на "Йокерит". Присматриваетесь к этой команде?

– Мы еще не думали о следующем сопернике. Надо от "Спартака" еще отойти.

– В концовке "Спартак" устроил навал, пытаясь сравнять счет. Тяжело пришлось?

– Очень интересно, когда в плей-офф такой накал. Нет права на ошибку. Слава богу, мы не ошиблись и здорово сыграли в обороне. Илья Сорокин – молодец. Подтащил в нужный момент.

– После серии со "Спартаком" у вас будет восемь дней перед следующей серией. Если попадете на "Йокерит", то у вас будет больше времени на восстановление. Это уже преимущество.

– Чтобы его реализовать, надо хорошо потрудиться за эти дни. Нужно восстановиться тем ребятам, которые вернулись после Олимпиады. Им очень тяжело. Пару дней дадут на отдых и снова за работу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)