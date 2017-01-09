Андрей Коваленко: "Матч ЦСКА – СКА – хоккей достойный лидеров"

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко заявил, что исход встречи ЦСКА – СКА (2:3Б) решила буллитная лотерея, хотя москвичи едва не дожали противника в третьем периоде.
– Мы увидели хоккей достойный лидеров, каждый играл на победу, – сказал Коваленко. – Три гола забили в большинстве – Белов, Петров, Гусев, и только один – в равных составах. Надо отдать должное обороне и вратарям, а также спецбригадам, которые отлично потрудились. Если реализуешь лишнего, получаешь преимущество. Соперникам СКА нельзя ошибаться и давать шансов в меньшинстве.
В третьем периоде ЦСКА как обычно дожимал соперника за счет большой физической выносливости, которую прививает команде Дмитрий Квартальнов. ЦСКА уже показал, что готов поддерживать физическое и функциональной состояние и в плей-офф. Уверен, что в штабе уже давно все рассчитали и дали сбалансированные нагрузки, чтобы минимум сыграть в финале.
А буллиты – как и говорилось не раз – лотерея. Гусев нарисовал, показал, обыграл – именно это должен делать нападающий. Москвичам не повезло. Дима Кугрышев частенько исполняет буллиты. Возможно, в этот раз закончились силы. Плэтт – тоже опытный. ЦСКА есть, к чему стремиться, и что тренировать. (Евгений БЕЛОУСОВ)
pushgun
Про дожимание в 3 периоде перебор. Я бы сказал, что Питерцы к успеху были ближе. Все штанги обстучали.
23:50 9 января
Tribunal Z
Чего то я дожимания ЦСКА в третьем периоде не увидел в упор, кроме того как свистнули за полторы минуты окончания очередное удаление, а до этого ЦСКА как раз отбивался как мог чтобы сохранить свои ворота, хвалёной физики не хватило, а без физики ЦСКА просто на 3 балла игрок
23:44 9 января