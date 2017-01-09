Андрей Коваленко: "Матч ЦСКА – СКА – хоккей достойный лидеров"

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко заявил, что исход встречи ЦСКА – СКА (2:3Б) решила буллитная лотерея, хотя москвичи едва не дожали противника в третьем периоде.

– Мы увидели хоккей достойный лидеров, каждый играл на победу, – сказал Коваленко. – Три гола забили в большинстве – Белов, Петров, Гусев, и только один – в равных составах. Надо отдать должное обороне и вратарям, а также спецбригадам, которые отлично потрудились. Если реализуешь лишнего, получаешь преимущество. Соперникам СКА нельзя ошибаться и давать шансов в меньшинстве.

В третьем периоде ЦСКА как обычно дожимал соперника за счет большой физической выносливости, которую прививает команде Дмитрий Квартальнов. ЦСКА уже показал, что готов поддерживать физическое и функциональной состояние и в плей-офф. Уверен, что в штабе уже давно все рассчитали и дали сбалансированные нагрузки, чтобы минимум сыграть в финале.

А буллиты – как и говорилось не раз – лотерея. Гусев нарисовал, показал, обыграл – именно это должен делать нападающий. Москвичам не повезло. Дима Кугрышев частенько исполняет буллиты. Возможно, в этот раз закончились силы. Плэтт – тоже опытный. ЦСКА есть, к чему стремиться, и что тренировать. (Евгений БЕЛОУСОВ)