Андрей Костицын пропустит матчи с "Медвешчаком", "Слованом" и "Торпедо"

Нападающий "Сочи" Андрей Костицын вызван в состав сборной Белоруссии для участия в финальном квалификационном турнире на Олимпийские игры 2018 года, информирует пресс-служба сочинцев. За путевку в Корею форвард и его партнеры поборются с командами Словении, Дании и Польши. Данный этап отбора пройдет в период с 1 по 4 сентября в Минске.

Таким образом, 31-летний белорус пропустит три ближайших выездных матча южан в регулярном чемпионате КХЛ с "Медвешчаком", "Слованом" и "Торпедо".