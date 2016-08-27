13:19 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Костицын пропустит матчи с "Медвешчаком", "Слованом" и "Торпедо"

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Нападающий "Сочи" Андрей Костицын вызван в состав сборной Белоруссии для участия в финальном квалификационном турнире на Олимпийские игры 2018 года, информирует пресс-служба сочинцев. За путевку в Корею форвард и его партнеры поборются с командами Словении, Дании и Польши. Данный этап отбора пройдет в период с 1 по 4 сентября в Минске.

Таким образом, 31-летний белорус пропустит три ближайших выездных матча южан в регулярном чемпионате КХЛ с "Медвешчаком", "Слованом" и "Торпедо".

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Andrej-Kosticyn-otbyl-v-raspolozhenie-sbornoj-4528

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