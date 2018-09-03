Андрей Костицын: "Что случилось? Мышцу свело"

Нападающий минского "Динамо" Андрей Костицын рассказал, что перед началом третьего периода игры регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (0:2) у него свело мышцу.

- Как самочувствие?

- Отлично. Что случилось в третьем периоде? Свело мышцу там, где раньше была травма.

- Чего не хватило "Динамо"?

- Остроты в атаке. Много времени проводили в своей зоне. Тратили на это немало сил, поэтому, наверное, редко доезжали до чужих ворот. Хотя тренер просил побыстрее переходить в нападение. В итоге в первых двух периодах игра у нас почти не получалась. Только в третьем стали создавать моменты, следуя тренерской установке.

- Насколько на команду давила неудачная серия матчей?

- Предсезонка прошла, мы уже забыли те результаты. Выходим на каждый матч побеждать. Да, сегодня не получилось, но все ребята работают. Надо выполнять установку тренеров и улучшать свою игру. Действовать собранно один период – так не пойдет.

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