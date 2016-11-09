Андрей Ермаков перешел из "Спартака" в ЦСКА

ЦСКА подтвердил переход защитника Андрея Ермакова из московского "Спартака", сообщает официальный сайт армейцев. В обратном направлении проследовал 21-летний игрок обороны Юрий Сергиенко.

С 2011 по 2014 год выступал за МХК "Спартак" в МХЛ. За это время Ермаков стал обладателем Кубка Харламова и серебряным призером МХЛ.

Перед началом сезона-2014/15 провел в системе петербуржского СКА, выступая в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Вместе с молодежной командой он вновь завоевал серебряные медали чемпионата МХЛ, а в составе основной команды стал обладателем Кубка Гагарина.

Летом 2015 года вернулся в "Спартак". Всего в КХЛ на счету хоккеиста 108 матчей, в которых он набрал 9 (3+6) очков при 56 минутах штрафа и нулевом показателе полезности.