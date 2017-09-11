Андре Петерссон: "Авангард" играл лучше "Сибири"

Нападающий "Авангарда" Андре Петерссон после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (2:1 ОТ) в интервью клубной пресс-службе признал, что его команде стоит поработать над игрой в большинстве. Отметим, что в сегодняшней игре форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Поздравляем с победой! Вам известно, что сегодня состоялось знаменитое сибирское дерби?

– Да, и мне очень понравилось! Хорошая атмосфера! Я думаю, мы сегодня играли лучше, хоть и забросили победную шайбу уже не в основное время. Но мы взяли два очка, это неплохо.

– Было ощущение, что "Авангард" старался играть как можно проще, это действительно так?

– Да, я считаю, что сегодня мы играли проще, больше бросали и имели больше голевых моментов. Думаю, если продолжать в том же духе, у нас будет больше голов и больше побед.

– Что можно сделать с большинством "Авангарда"? Ведь даже в расстановке "5 на 3" лишь ваш бросок был хорош, чего не скажешь о комбинационной игре.

– Все же сегодня мы получше смотрелись в большинстве, были и броски, и неплохие передачи. Я думаю, если дальше будем играть как сегодня и бросать по воротам как сегодня, большинство подтянется.

– В овертайме было непросто, противник завладел шайбой, но "Авангарду" удалось забросить, за счет чего?

– Сложно сказать. В целом получилась хорошая игра, отличная атмосфера на трибунах, от этого и играть было здорово! Я просто рад, что удалось победить!