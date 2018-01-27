"Амур" одержал волевую победу над "Куньлунем" и сравнялся по очкам с "Авангардом"

"Амур" обыграл "Куньлунь" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что по ходу встречи хабаровский клуб проигрывал 0:2. "Амур" одержал вторую победу кряду и сравнялся с "Авангардом" по количеству набранных очков – по 84. Омичи идут на 8-м месте в таблице Восточной конференции, "Амур" – девятый.

В составе победителей дублем отметился Максим Кондратьев, по шайбе забросили Ян Коларж и Вячеслав Ушенин, у "Куньлуня" отличились Жильбер Брюле и Кайл Чипчура.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" – "Амур" – 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Голы: Брюле - 17 (бол., Шос, Бек), 11:49 - 1:0. Чипчура - 5 (Граборенко, Кулда), 15:54 - 2:0. Коларж - 7 (бол., Бывальцев, Кондратьев), 20:41 - 2:1. Кондратьев - 1 (Бывальцев, Потехин), 38:15 - 2:2. Кондратьев - 2 (Бывальцев, Зогорна), 48:08 - 2:3. Вяч. Ушенин - 9 (Вл. Ушенин, Горшков), 49:42 - 2:4.

Вратари: Скрынник (58:14) - Метсола.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 21 (6+11+4) - 39 (8+19+12).

Судьи: Гусев, Кулаков.

27 января. Пекин. LeSports Center.