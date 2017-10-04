"Амур" одержал первую домашнюю победу в сезоне

"Амур" победил в овертайме "Автомобилист" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. За хабаровчан по разу забили Владислав Ушенин, Алексей Бывальцев и Михал Йордан, в составе гостей дубль оформил Александр Кучерявенко.

Отметим, что "Амур" впервые в этом сезоне смог одержать домашнюю победу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кучерявенко - 4 (Крикунов, Миловзоров), 9:00 - 0:1. Вл. Ушенин - 3 (бол., Горшков, Вяч. Ушенин), 12:31 - 1:1. Кучерявенко - 5 (Крикунов), 23:04 - 1:2. Бывальцев - 5 (Ли), 25:36 - 2:2. Йордан - 1 (Бывальцев, Ли), 62:47 - 3:2.

Вратари: Метсола - Коварж.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 33 (11+11+7+4) - 29 (9+11+9+0).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

4 октября. Хабаровск. "Платинум Арена".