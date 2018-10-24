"Амур" дома победил "Нефтехимик"

"Амур" обыграл "Нефтехимик" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хабаровчане с 14 очками поднялись на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. " Нефтехимик" занимает 8-ю строчку (21).

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"Амур" (Хабаровск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)

Голы: Полашек - 3 (бол., Няттинен, Сергеев), 10:22 - 0:1. Дедунов - 6, 11:53 - 1:1. Пуустинен - 10 (Авцин), 27:31 - 1:2. Горшков - 6 (бол., Коларж, Файзуллин), 40:25 - 2:2. Руденков - 5 (Файзуллин), 49:42 - 3:2. Вл. Ушенин - 4 (Вяч. Ушенин, Зогорна), 52:17 - 4:2. Полашек - 4 (бол., Сергеев, Пуустинен), 55:00 - 4:3. Пьянов - 2 (п.в., Зогорна), 57:12 - 5:3.

Вратари: Аликин - Ежов (56:08 - 57:12).

Штраф: 14 - 12.

Броски: 21 (2+9+10) - 44 (14+7+23).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

24 октября. Хабаровск. "Платинум-Арена".