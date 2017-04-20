Аман Тулеев: "Новокузнецкий "Металлург" должен остаться в КХЛ"

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что новокузнецкий "Металлург" должен продолжить играть в КХЛ. Тулеев поручил своим заместителям подготовить необходимые письма в адрес президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, чтобы не допустить исключения "Кузни" из состава лиги.

Также главе Новокузнецка Сергею Кузнецову и начальнику департамента молодежной политики и спорта Антону Пятовскому губернатор дал задание привести в соответствие с необходимыми требованиями и регламентами КХЛ Дворец спорта кузнецких металлургов – домашнюю арену, где тренируются и проводят матчи основной состав клуба "Металлург" и "Кузнецкие медведи", обладатели бронзы МХЛ в сезоне-2016/17.

Ранее "СЭ" сообщал, что в КХЛ рассматривают вариант с исключением "Металлурга" и "Югры" из числа участников лиги.