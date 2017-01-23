Алексей Жамнов: "Встреча с болельщиками? Мы пытаемся найти рычаги, чтобы команда завелась"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов высказал свое мнение по поводу воскресной встречи хоккеистов с болельщиками команды, отметив, что иногда такие встречи дают больше позитива для игроков, чем разговор с руководством клуба. На данный момент у команды серия из восьми поражений подряд.

– Вчера фанаты "Спартака" провели встречу с командой, в ходе которой высказали свои претензии. Нужны ли такие собрания, на ваш взгляд, тем более сегодня предстоит важнейшее дерби с ЦСКА?

– Эта встреча несла в себе не настрой на одну игру, а нечто большее. Люди, пришедшие поговорить с ребятами, это болельщики, которые много лет поддерживают команду. Когда ты всей душой переживаешь за клуб, может накипеть. Наверное, иногда этот рычаг дает больше позитива, чем встреча с руководством и генеральным менеджером. Думаю, что ничего страшного не было. Фанаты высказали свои пожелания, игроки их услышали, был диалог. Это нормальные вещи. В нашей ситуации пытаешься найти какие-то рычаги, чтобы команда завелась и достойно завершила сезон.

– Руководство клуба было в курсе этой встречи? Давало добро на нее?

– Я был в курсе. Но сам не присутствовал на ней. Мне, если честно, хватает собраний с командой. На встрече присутствовали игроки и болельщики. Этого достаточно.

– Вы видели ребят после этой встречи? Настрой изменился?

– Давайте говорить реально. Это же не детский сад. Все игроки – профессионалы, получают зарплату. Подходить к хоккеисту и спрашивать о том, как прошло собрание, это неправильно. Все взрослые люди, у каждого есть семья, родители. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)