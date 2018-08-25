Алексей Жамнов: "Мы ведем переговоры о домашней арене на сезон-2019/20. Рассматриваем варианты только с Москвой"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов рассказал о том, где клуб будет проводить домашние матчи через год. Напомним, что в этом сезоне клуб будет выступать на "Арене ЦСКА".

– Соседство в одном дворце с ЦСКА – дело временное. Уже думали о том, где будете играть через год?

– Этот вопрос болезненный для всех. Но с нашей стороны работа уже ведется, прорабатываем все варианты. Понятно, что у арены в Парке легенд новые хозяева. Каждая новая метла метет по-своему. Здесь мы поделать ничего не можем.

– Мытищи и Балашиха входят в список?

– Нет, мы рассматриваем варианты, связанные только с Москвой.

– Слухи про возвращение в "Сокольники" прокомментируете?

– Не готов пока. Вы часом не строитель? Нет? Объясните, как можно за год реконструировать арену? Я в этом сомневаюсь. Вариант обсуждается, но это быстро не делается. (Михаил ЗИСЛИС)