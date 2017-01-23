Алексей Ярушкин: "ЦСКА был сильнее, быстрее и мастеровитее "Спартака"

И.о. главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от ЦСКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал, что не удалось дать бой сопернику. Армейцы, по словам Ярушкина, оказались сильнее и мастеровитее, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– К сожалению, не получилось дать бой ЦСКА при такой поддержке болельщиков, – начал Ярушкин. – Соперник был сильнее, быстрее, мастеровитее, поэтому вышел такой результат.

– Получается, что "Спартак" является чемпионом по провальным вторым периодам. Почему?

– Видимо, неправильные действия выполняем.

– Девять поражений подряд – это бездна на финише сезона. У вас есть мысли, как из этого выйти, или это полная безнадега?

– Ситуация, конечно, тяжелая, в том числе морально. Пытаемся разговаривать с ребятами, их поддерживать, но пока не получается выйти из этой ситуации.

– Куда дальше разговаривать после встречи с болельщиками и их жесткой беседы с игроками. Есть другие методы, чтобы выйти из этой ситуации?

– У нас методы – только тренировки и разговоры.