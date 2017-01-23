Алексей Ярушкин: "ЦСКА был сильнее, быстрее и мастеровитее "Спартака"

И.о. главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от ЦСКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал, что не удалось дать бой сопернику. Армейцы, по словам Ярушкина, оказались сильнее и мастеровитее, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
– К сожалению, не получилось дать бой ЦСКА при такой поддержке болельщиков, – начал Ярушкин. – Соперник был сильнее, быстрее, мастеровитее, поэтому вышел такой результат.
– Получается, что "Спартак" является чемпионом по провальным вторым периодам. Почему?
– Видимо, неправильные действия выполняем.
– Девять поражений подряд – это бездна на финише сезона. У вас есть мысли, как из этого выйти, или это полная безнадега?
– Ситуация, конечно, тяжелая, в том числе морально. Пытаемся разговаривать с ребятами, их поддерживать, но пока не получается выйти из этой ситуации.
– Куда дальше разговаривать после встречи с болельщиками и их жесткой беседы с игроками. Есть другие методы, чтобы выйти из этой ситуации?
– У нас методы – только тренировки и разговоры.