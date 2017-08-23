Алексей Семенов: "У меня не было конфликта с арбитром"

Нападающий "Витязя" Алексей Семенов после поражения от московского "Динамо" (3:4 Б) отметил, что он не конфликтовал с главным арбитром встречи. Также хоккеист отметил, что он просто остался недоволен действиями судьи во время исполнения буллитов.

– У меня не было никакого конфликта с главным арбитром Романом Гофманом, – сказал Семенов. – Просто мне не понравилось, что судьи поставили шайбу на ребро, когда мы исполняли буллит. И когда пришло время бить динамовцу, я тоже поставил шайбу на ребро. Но ни с кем не ругался. Знаю, что еще одна десятка – штраф, меня предупредили, буду осторожен. Игра получилась неплохая, интересная. Жаль только, что после того, как повели в счете, стали удаляться. Но это волнение. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Капитан "Витязя" поругался с арбитрами в серии буллитов с "Динамо"