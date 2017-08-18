Алексей Семенов: "Для "Витязя" все складывается неплохо"

Защитник "Витязя" Алексей Семенов после поражения от "Спартака" (1:2) на Кубке мэра Москвы отметил, что все пятерки в его команде уже хорошо наиграны. Семенов подчеркнул, что на предсезонных сборах команде немного не везло.

– Подведите итоги предсезонных сборов.

– Мы подводим нашу игру к 23 августа. В Италии и Германии мы наигрывали тройки, пятерки, большинство, меньшинство... Все неплохо складывается, просто на турнире хромала реализация, но в целом все пятерки уже хорошо наиграны. В Италии и Германии реализация у нас была нормальная. Нам просто немного не повезло.

– В прошлом году, когда Евгений Медведев вернулся в Россию, играл с нашивкой НХЛ. Сейчас у вас такая же ситуация. Как-то исправите ее перед сезоном?

– Сезон начнется, и ее не будет. Мы заказываем ее из Америки, нам присылают. Просто не успел еще забрать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)