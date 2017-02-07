Алексей Пепеляев: "Сочи" отступать некуда, хотя впереди матчи против ЦСКА и СКА"

Нападающий "Сочи" Алексей Пепеляев подчеркнул, что матчи с ЦСКА и СКА на финише регулярного чемпионата КХЛ не могут не напрягать. Однако он отметил: отступать команде просто некуда. "Сочи" в понедельник обыграл дома нижегородское "Торпедо" (4:2) и продолжил борьбу за восьмое место на Западе. В календаре сочинцев три выездных матча – против ЦСКА (14 февраля), СКА (16) и череповецкой "Северстали" (18).

– Ну как не напрягают... Все понимают, что это за команды, – приводит "Р-Спорт" слова Пепеляева. – Все понимали, что и "Торпедо" – очень хорошая команда. Нам некуда отступать и без разницы, с кем играть. Надо брать очки, потому что наши конкуренты тоже выигрывают. Без побед мы не увидим плей-офф.