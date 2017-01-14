Алексей Кудашов: "В игре "Локомотива" не всегда была целостность"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" (3:1) отметил, что в некоторые моменты встречи его команда увлекалась атакующими действиями и пропускала острые контратаки гостей.

– Болельщиков хочу поздравить с победой! – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Кудашова. – Много времени провели в атаке, но в игре не всегда была целостность – увлекались атакующими действиями, пропускали острые контратаки соперника. Потом, к счастью, этот момент исправили, забили хорошие голы в третьем периоде, более-менее строго сыграли, что и принесло результат сегодня.

– Устраивает ли баланс между обороной и атакой в недавних матчах?

– Сегодня не совсем. В какой-то период все внимание уделили атаке, пропускали острые контратаки.

– У первого звена присутствуют ошибки в обороне, во время их смен соперники создают моменты. С чем это связано?

– Ребята хотят забить, у них в последнее время не так много заброшенных шайб, хотя моменты есть, поэтому идет небольшой перехлест в сторону атаки, но эти моменты мы способны исправить. Тяжело, когда никто не может создать в атаке, а такие моменты в обороне подправить можно.

– В четырех последних матчах "Локомотив" первым пропускает. Это совпадение или есть какая-то причина?

– Все голы разные, играем против соперников, которые тоже хотят первыми забить. Нельзя сказать, что команда выходит неготовой, с первых смен стараемся установить контроль над шайбой, работать с ней. Наверное, стечение обстоятельств такое.