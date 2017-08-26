Алексей Кудашов: "Локомотив" показал интересную игру в атаке, но есть недостатки в обороне"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (5:1) отметил, что игра команды должна была понравиться болельщикам. По словам наставника, его устраивают действия игроков в атаке, но есть недостатки в обороне.

- Результат, естественно, хороший, порадовал, - приводит пресс-служба "Локо" слова Кудашова. - Думаю, и болельщикам понравилось, потому что игра в атаке была интересная и хорошая. Тем не менее, были недостатки в обороне. Это момент, над которым нам предстоит серьезно задуматься и поработать.

- В двух матчах команда пропустила всего две шайбы, но обе в формате "4 на 4". Это совпадение или "Локомотиву" не на руку дополнительное пространство на льду?

- Думаю, что совпадение – много отрабатываем "4 на 4" и "3 на 3". В сегодняшней шайбе игроки знали, что надо делать, просто допустили ошибку. Затем перестроились и, в основном, перекрывали свободное пространство.