Алексей Бывальцев: "Ли – самый классный в СКА"

Нападающий СКА Алексей Бывальцев поделился впечатлениями от нового клуба, куда перешел из "Амура" вместе с Олегом Ли.

– Освоились в команде?

– Конечно. Ребята все классные, общаюсь со всеми, поэтому никаких проблем.

– Но Ли ведь – самый классный?

– Ну конечно.

– Картонную фигуру его привезли в Питер?

– Уже есть другая заготовка. Скоро увидите.

– Кручинина сразу поставили к вам с Ли?

– Не сразу. Попозже.

– Можно ли сравнить бытовые условия в СКА и "Амуре"?

– Давайте не будем сравнивать. Тут все, что надо, есть. Только играй и работай. Про перелеты и говорить нечего. Из Хабаровска девять часов лететь и на рейсовом. А тут ты на чартере.

– У Ли машину угнали. У вас все спокойно?

– А у меня Яндекс-такси угнали. Но машину Ли нашли, вернули.

– В сезоне тоже на такси?

– Конечно. (Игорь ЕРОНКО)