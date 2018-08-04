Алексей Бывальцев: "Ли – самый классный в СКА"

Нападающий СКА Алексей Бывальцев поделился впечатлениями от нового клуба, куда перешел из "Амура" вместе с Олегом Ли.
– Освоились в команде?
– Конечно. Ребята все классные, общаюсь со всеми, поэтому никаких проблем.
– Но Ли ведь – самый классный?
– Ну конечно.
– Картонную фигуру его привезли в Питер?
– Уже есть другая заготовка. Скоро увидите.
– Кручинина сразу поставили к вам с Ли?
– Не сразу. Попозже.
– Можно ли сравнить бытовые условия в СКА и "Амуре"?
– Давайте не будем сравнивать. Тут все, что надо, есть. Только играй и работай. Про перелеты и говорить нечего. Из Хабаровска девять часов лететь и на рейсовом. А тут ты на чартере.
– У Ли машину угнали. У вас все спокойно?
– А у меня Яндекс-такси угнали. Но машину Ли нашли, вернули.
– В сезоне тоже на такси?
– Конечно. (Игорь ЕРОНКО)