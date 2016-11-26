Алексей Анисимов: "Назарову и Скудре грозит дисквалификация до трех матчей"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что главным тренерам "Нефтехимика" и "Торпедо" соответственно Андрею Назарову и Петерису Скудре грозят дисквалификация до трех матчей и штраф в размере 50 тысяч рублей. Оба специалиста были наказаны удалениями за оскорбления в адрес арбитров в матчах с "Сибирью" и минским "Динамо" соответственно.

– По поводу большего наказания много сказать не могу, – цитирует "Р-Спорт" Анисимова. – Обоим специалистам будет выписан пункт 2.2. перечня нарушений дисциплинарного регламента КХЛ, предполагающий дисквалификацию от нуля до трех игр, а также денежный штраф (в размере 50 тысяч рублей). Однако всегда есть определенная история как у хоккеиста, так и специалиста, а у Назарова и Скудры уже бывали подобные случаи. Все это уже в компетенции дисциплинарного комитета КХЛ, который будет рассматривать эпизоды и учитывать все нюансы

В эпизоде с удалением игрока "Торпедо" Осипова был удар коленом, за которое было справедливо выписано удаление до конца матча. Скудра сразу стал нецензурно выражаться в сторону арбитра, за что был также немедленно удален.

В Новосибирске арбитры посчитали, что в эпизоде с конфликтом Квартальнова и Артюхина нужно наложить двойной малый штраф за грубость, а не за драку. Это тоже правильное решение, потому что как таковой драки не было. Один из арбитров попытался донести до Назарова данное решение. Не знаю, в чем была проблема, но он, видимо, не убедил Андрея Викторовича. И Назаров допустил выражение, которое не соответствует ни регламенту, ни духу игры и к тому же является ненормативной лексикой. По правилам игры в хоккей это удаление до конца матча.