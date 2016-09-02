Алексей Анисимов: "Надеемся, что через 3 - 4 года в КХЛ зажгутся новые судейские звездочки"

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов подчеркнул, что на данный момент в лиге большая плеяда молодых судей. По его словам, рефери, недавно находившиеся на вторых ролях, должны выходить на передний план.

– У нас большая плеяда молодых арбитров, которая попала в элиту и на которых мы серьезно рассчитываем, – приводит официальный сайт КХЛ слова Анисимова. – Для того чтобы они выросли, им нужно дать время. Нужно, чтобы все руководители клубов, игроки и болельщики набрались терпения. Тот уровень и темп, который мы набрали на данный момент, мы снижать не собираемся. Судьи, которые до недавнего времени находились на вторых ролях, должны выходить на первые. Отдельно нужно отметить тот факт, что по пожеланию руководителей клубов и болельщиков мы особенное внимание уделяем симуляции. Мы просматриваем моменты и после матчей, потому что во время игры судье бывает трудно определить, была ли симуляция или нет. В случае ее наличия судейская экспертная комиссия после игры накладывает штраф.

– Вы упомянули молодых арбитров. Как будет проходить взаимодействие судейского корпуса КХЛ с Молодежной хоккейной лигой?

– Судейским отделом МХЛ руководит Анатолий Захаров, один из лучших российских арбитров. Он досконально разбирает со своими судьями проведенные матчи и работает над неточностями. Ему досталось прекрасное наследство от Сергея Семенова, другого нашего выдающегося судьи, который сейчас трудится в ВХЛ вместе со своими воспитанниками. Благодаря сквозному рейтингу, который проходит через КХЛ, ВХЛ и МХЛ, мы надеемся, что через 3 - 4 года в нашей лиге зажгутся новые судейские звездочки.

Анисимов назначен главным арбитром КХЛ