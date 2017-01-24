Александр Трушков: "Спартаку" сейчас важно понять, что не так"

Голкипер "Спартака" Александр Трушков после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:6) отметил, что его команде необходимо найти проблемы в своей игре. Красно-белые потерпели девятое поражение подряд.

- Тяжелое постоянно выходить на площадку на замену. Я рад, что мне удалось сегодня сыграть, но результат, к сожалению, плачевный. Очень хочу получить шанс провести полноценный матч в этом сезоне, получить опыт. Пока только одну встречу удалось сыграть с первых минут.

- У ЦСКА в воротах играл Андрей Филоненко. Вам не обидно, ведь у вас больший стаж в КХЛ?

- Нет. Он хороший вратарь, спокойный и выделялся еще по школе ЦСКА. Очень здорово играет. У армейцев все голкиперы сильные.

- Не испугаетесь, если вас поставят в стартовый состав на СКА?

- Нет, нормально.

- Сыграете против Игоря Шестеркина.

- Мне не важно, кто будет стоять на воротах у соперника, главное, чтобы на этот матч народ пришел. Нам сейчас нужно понять, что не так.

- У "Спартака" еще есть шанс реабилитироваться во втором матче с ЦСКА.

- Да. Нужно что-то подправить. Команда-то у нас хорошая, бьется. Нужно докопаться до истины и побеждать уже. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)