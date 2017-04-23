Александр Медведев: "Отъезд Ковальчука в НХЛ исключен"

Член совета директоров СКА Александр Медведев опроверг информацию о возможном возвращении нападающего невских армейцев Ильи Ковальчука в НХЛ. По его словам, форвард даже не думает о возобновлении карьеры в североамериканской лиге.

Напомним, Ковальчук перешел в питерский клуб из НХЛ в 2013 году и дважды стал обладателем Кубка Гагарина – в 2015 и 2017 годах. В минувшем сезоне он провел 60 матчей и набрал 78 (32+46) очков.

- Появилась информация, что Ковальчук может продолжить карьеру в НХЛ. Как могли бы это прокомментировать? - вопрос Медведеву.

- Я не знаю, откуда берутся такие слухи. Насколько знаю из разговора с Ильей, в условиях, когда НХЛ не отпускает своих игроков на Олимпиаду, вариант о возвращении Ковальчука в заокеанскую лигу даже не рассматривается.

- То есть это исключено?

- Исходя из того, что я знаю, считаю, что исключено. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

В НХЛ Ковальчук выступал с 2001 по 2004 год и с 2005 по 2013 год. В общей сложности в его активе 816 (417+399) очков в 816 матчах.

СМИ: Ковальчук хочет вернуться в НХЛ